Letras de arte

Verena Smit foi a única artista brasileira convidada pela Gucci para participar do #GucciGram – projeto do estilista Alessandro Michele que alia arte e moda no Instagram. Ele convidou 20 artistas de diferentes países para reproduzirem em seus trabalhos as duas estampas da última coleção da grife, uma floral e a outra de caleidoscópios. “Fiquei muito feliz quando descobri que o próprio Alessandro me achou no Instagram. Ele curtiu um trabalho que faço onde risco as palavras”, conta Verena, que partiu desse modelo para criar seu #GucciGram – a ser exibido, dia 4, nas redes sociais da marca. “Recebi muitos pedidos para criar, em tecido, o trabalho que faço com as palavras no Instagram e assim transformá-lo em objeto vendável. Subi uma loja online no meu site para vender as criações, bordadas em um tecido branco”.

