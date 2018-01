Leonardo Di Caprio e Adrien Brody conferem trabalho de brasileira na Frieze de NY

Os atores Leonardo DiCaprio e Adrien Brody foram clicados por fonte da coluna em frente ao trabalho da artista brasileira Jac Leirner, na Frieze de NY — que começou hoje em Randall’s Island Park. O obra está no estande da Galeria Lisson, de Londres.

Esta é a quinta edição da feira de arte contemporânea londrina em Nova York, com a participação de 200 das mais importantes galerias do mundo. Entre as brasileiras, por exemplo, estão Fortes Vilaça e Nara Roesler.

Além da qualidade das obras, a feira é conhecida por reunir artistas, celebridades e críticos em palestras, bate-papos, visitas especias. Assim como prêmios para artistas considerados inovadores.