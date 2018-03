Filho de Ronnie Von faz show beneficente para boate que sofreu atentado em Orlando

Morando atualmente nos Estados Unidos, Leo Von, filho do apresentador Ronnie Von, participou neste domingo, 4, de um show beneficente chamado “Latin Night for Pulse of Orlando”. Ele cantou três músicas com a Banda Rico Monaco Band, na cidade de Orlando.

O encontro teve como objetivo arrecadar fundos para auxiliar os funcionários do Nightclub Pulse, que sofreu o atendado terrorista do dia 12 de Junho, onde dezenas de jovens gays foram assassinados.

“É lindo ver tanta gente unida em prol de uma causa tão humana. Aqui não somos héteros, gays, americanos ou brasileiros, somos todos seres humanos ajudando nossos semelhantes nesse momento triste em que todos nos sentimos vulneráveis. O amor é a força motora do universo. Enquanto houver amor, haverá esperança”, disse Leo sobre sua participação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento aconteceu na esquina das ruas Summerlin e Washington, que foram fechadas ao lado do restaurante Wildside Bar & Grille no centro de Orlando, e contou também com apresentações de Reggaeton, Drag Queens e os DJs do Nightclub Pulse.