Léo Pinheiro decide falar e cita Berzoini

Léo Pinheiro, da OAS, começou a falar, depois de ter-se mantido em silêncio na primeira vez em que foi chamado para depor em Curitiba, em agosto. Em depoimento que terminou há pouco, na tarde desta terça-feira, o empreiteiro disse ao juiz Sérgio Moro que foi extorquido por Gim Argello e Vital do Rego. E que outras empresas do segmento também foram procuradas, como Engevix, Andrade Gutierrez, Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão.

Na sua fala, Pinheiro também trouxe para o meio da Lava Jato outro petista da linha de comando dos governos Lula e Dilma: Ricardo Berzoini.

Contou que o petista esteve presente a pelo menos uma reunião com todas as empreiteiras. E manifestou, na ocasião, preocupação do governo e da então presidente Dilma Rousseff com a CPI da Petrobrás.