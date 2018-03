O Planalto consulta agências nacionais e internacionais para monitorar, por satélite, as áreas plantadas com cana-de-açúcar no País. Pretende confrontar os estoques de álcool com o potencial de produção. Para o governo, nada justifica o litro do etanol atingir os R$ 2.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.