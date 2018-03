Ainda não há previsão do custo do projeto. Mas, certamente, será maior que a atual distribuição feita pelos professores nas escolas.

As latas – 1,8 milhão – a serem enviadas mensalmente aos estudantes servirão de experiência para o próximo passo: material escolar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.