Leite das crianças

Paulo Nigro, da Tetra Pak, pediu “uma mão” a Lula para conseguir reverter a exclusão do leite longa-vida na cesta básica em alguns Estados. O apelo foi feito ao final da palestra do ex-presidente, anteontem, no Anhembi. Contratado pela multinacional para entreter 400 executivos, ele foi receptivo ao pedido: “O que eu puder fazer para ajudar, farei. Vou conversar com governadores e com o próprio Guido Mantega”, assegurou o petista.

Antes, porém, Lula já havia colocado sua “colher” no assunto leite, fazendo a plateia rir: “Sabe o que vocês deveriam embalar nessas caixinhas lindas e maravilhosas? Garapa.” Risos. “É sério, gente, para vender na feira junto com pastel, sabe? Hmmm, o meu já peço o especial, com dois ovos, para ninguém botar defeito.” Detalhe: apesar do apetite, Lula apresenta silhueta mais enxuta.

As tradicionais piadas davam respiro ao discurso de mais de uma hora, acompanhado pela coluna, e muito aplaudido. Nenhuma só observação sobre o caso Palocci. Sua fala foi centrada nas conquistas de seus oito anos de mandato. A palavra de ordem era “milagre”. Chamando o Nordeste de “China do Brasil”, Lula elogiou inúmeras vezes o governo Dilma.

E classificou-se como “o mais otimista dos seres humanos”. Como? “Tenho dúvidas se Jesus Cristo foi mais otimista do que eu. E se um dia algum de vocês acordar de mau humor, em dúvida se devem ou não investir no Brasil, eu peço que façam uma coisa… me telefonem!”. Animada, a coluna pediu o número. Em vão.

DÉBORA BERGAMASCO