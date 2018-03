Leilão do pré-sal no Rio coincidirá com evento da indústria petrolífera

Será quente, amanhã, o novo leilão do pré-sal no Rio. Por sugestão do IBP, o ministro Fernando Coelho fez a data coincidir com evento da indústria petrolífera – para o qual vieram vários tops do mercado mundial.

Entre eles Michael Hourcard, da Total, Andrew Brown, da Shell, Anders Opedal, da Statoil e Bradley Beitler, da TechnipFMC.

Leia mais notas na coluna:

