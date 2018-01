Depois do leilão rodoviário desta semana, que registrou 90% de ágio, o governo Alckmin entra no pregão da B3, dia 19, concedendo as linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô.

Conforme se apurou ontem, já se apresentaram pelo menos dois candidatos.

A operação comercial tem 20 anos de prazo e o valor total de investimento é estimado em R$ 3 bilhões.

