Diane Von Furstenberg se prepara para lançar dois livros no começo de novembro. The Woman I Wanted to Be, Memoir– em que a estilista faz uma retrospectiva de sua trajetória –, e Journey of a Dress, by Diane von Furstenberg– no qual analisa o impacto de seu famoso wrap dress no mundo da moda.

As editoras brasileiras ainda não mostraram interesse na compra dos direitos autorais.