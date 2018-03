Durante o Baile da Vogue, anteontem, ao ser indagada sobre os recentes casos de doping no esporte, Hortência ponderou que falta informação sobre as substâncias proibidas.

No entanto, não absolveu os esportistas: “O atleta é responsável por seu corpo. Tem de ir atrás de se informar. Não é função só do médico, do treinador, do comitê. É dele também”, afirmou.