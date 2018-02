Lei urgente

Há quem defenda que, diante desse emaranhado legal envolvendo empreiteiras da Lava Jato, o governo Dilma providencie projeto de lei para consolidar as regras entre Cade, agências reguladoras (incluindo BC), MPF, TCU e Procuradoria-Geral da República, para que acordos de leniência possam ser assinados entre as partes sem as fragilidades jurídicas atuais.

Como está hoje, acordo no MPF não vale para a esfera do TCU e assim por diante.

Lei 2

Nos EUA, esse tipo de entendimento é comum: o Estado reconhece o acerto montado em conjunto como legítimo e os outros órgãos respeitam.