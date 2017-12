‘Lei Popular’ do MP contra corrupção já tem 1,3 milhão de adesões

Promotores que organizam a campanha “10 Medidas contra a Corrupção” estão animados: o abaixo-assinado – que vem sendo distribuído por 885 entidades em todo o País – atingiu nesta quarta-feira, 3, a marca de 1,3 milhão de assinaturas.

Assim que chegarem a 1,5 milhão, o Ministério Público Federal vai apresentá-lo formalmente ao Congresso, em forma de projeto de lei, a exemplo do que ocorreu, anteriormente, com a Lei de Ficha Limpa.

Entre as dez medidas do documento — que foi preparado, entre outros, por integrantes da Operação Lava Jato, como o procurador Deltan Dallagnol –, estão as que propõem considerar crime hediondo a corrupção envolvendo altos valores e a responsabilização objetiva dos partidos políticos que praticarem corrupção. Até hoje, apenas pessoas físicas das lideranças das siglas são punidas.