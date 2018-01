Lei aumenta pena de homicídio para quem dirige embriagado

Aumentou a pena do homicídio culposo para quem dirige sob efeito de álcool ou drogas. Antes, a pena ia de dois a quatro anos. Agora, será de cinco a oito. A nova regra – publicada às vésperas do Natal – passa a valer no final de abril.

Motoristas respondiam

por homicídio doloso

Como a pena do homicídio culposo – o crime involuntário – era baixa, muitos motoristas acabavam sendo processados por homicídio doloso, com o chamado dolo eventual – quando quem guia está consciente do alto risco de causar um crime.

Novo texto pode levar à

discussão de casos antigos

Para advogados criminalistas, o novo texto pode trazer à discussão, de novo, casos como o de Gabriella Guerrero, que dirigia a Land Rover que matou Vitor Gurman na Vila Madalena, e de Marcelo Lima, que guiava o Porsche do acidente em que morreu Carolina Santos, no Itaim.

