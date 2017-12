É técnica a justificativa do deputado baiano José Carlos Aleluia para discordar da convocação do banqueiro Joseph Safra pela CPI do Carf: “Não tem cabimento convocar um acionista sem cargo na JS ou no banco. A Lei das SAs é clara: responde legalmente pelas ações da empresa quem tem cargo executivo”.

Aleluia foi dos poucos a votar contra, na comissão.