Legado italiano

A história da joalheria de Mario Pantalena vira livro. Para tanto, o joalheiro fez questão de se debruçar sobre a trajetória de seu avô Francesco Pantalena — que fundou a marca em 1940, quando chegou ao Brasil, imigrando da Itália. A publicação, que sai pela Editora C, leva o sobrenome da família e apresentará também as inspirações do atual designer. Além de fotos inéditas de peças e coleções mais desejadas, criadas ao longo desses anos. Lançamento? Terça-feira, na Livraria da Vila da Alameda Lorena.

