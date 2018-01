Uma equipe já está on the road para filmar a vida de Aracy Guimarães Rosa. Os diretores Caco Ciocler e Alessandra Paiva foram à Austrália gravar depoimento de um casal que escapou do nazismo na Alemanha graças a Aracy e que deu seu nome à filha para homenageá-la.

Depois, os brasileiros seguiram para Israel. Foram registrar as honrarias que a mulher de Guimarães Rosa recebeu do governo local, como a árvore plantada no Bosque dos Justos.