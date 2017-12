João Batista Vilanova Artigas, arquiteto do prédio da FAU e do Morumbi, ganhará documentário – a ser dirigido por sua neta, Laura, em parceria com Pedro Gorski.

Além do filme, sua família acaba de doar desenhos ao acervo do Centro Georges Pompidou, em Paris.

Legado 2

As obras têm um interesse particular. Trata-se de uma seleção feita pelo próprio Artigas, entre seus cerca de 700 projetos, para uma pequena exposição didática que ele organizou nos anos 1980.

Ao todo, são 31 desenhos à mão livre de tamanhos variados, realizados especialmente para a mostra.

Legado 3

Também sairá do forno documentário sobre o carioca Sérgio Bernardes, que está sendo produzido por seu neto Thiago, também arquiteto reconhecido.

O longa, dirigido por Gustavo Gama Rodrigues e Paulo de Barros, mostrará vasta investigação sobre sua a obra e personalidade. Sérgio era conhecido pelo bom humor.