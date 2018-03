Aziz Ab’Saber doou grande conjunto de obras para o Instituto da Cultura Árabe. Gravações e escritos do professor – que ajudou a construir o centro cultural – serão compilados em uma biblioteca. “Foi um compromisso que firmamos com ele”, afirmou Michel Sleiman, presidente do ICArabe.

