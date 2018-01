Leci Brandão se mantém otimista com relação ao Brasil

Enquanto Fafá de Belém se encaminhava para o palco da Mangueira com a benção de Bethânia – que disse: “vai lá, força”, Leci Brandão encerrava sua apresentação. Indagada pela coluna sobre o momento do Brasil, a deputada estadual afirmou que está “tentando entender o retrocesso, a intolerância, a violência”. “É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que o brasileiro está com medo de sair de casa, o carnaval está batendo na nossa cara e São Paulo cheia de blocos”, disse. A cantora afirmou ainda que é preciso valorizar as relações humanas “Sou otimista, estou sempre levantando o povo, meu trabalho é assim”, completou.

