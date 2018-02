Restaurante da cidade californiana de Burlingame conhecido por seu menu exótico está oferecendo carne de leão a seus clientes. Gosto? Quem comeu diz que fica entre carne de vaca e frango, embora um pouco dura.

Preço? Porção de 150 gramas custa US$ 70 no Mokutanya Yakitori Restaurant – que tem pavão e cisne no cardápio.