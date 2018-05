Congresso debaterá, já em campanha, LDO pior que a do ano passado

O Orçamento que está sendo elaborado pelo Planejamento para 2019 revela quadro bem pior do que o que se desenhava na LDO de 2018, segundo fontes ouvidas pela coluna. E o debate e votação dessas novas diretrizes orçamentárias devem acontecer, no Congresso, a partir de junho. O que leva os parlamentares a brigar com o governo a respeito de cortes de recursos com a campanha eleitoral já em andamento.

A constatação coincide com uma preparada pelo TCU e enviada ao presidente Temer — e em seguida divulgada, no meio da semana — na qual os técnicos do tribunal alegam que a área financeira do governo superestimou o volume de créditos tributários a receber.