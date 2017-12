Ao ser indagado sobre a fusão das Casas Bahia com o Ponto Frio, com controle do Grupo Pão de Açúcar, Nildemar Secches, da Perdigão-Sadia (agora BRF), não titubeou: “A tendência de formação de grandes conglomerados é mundial e não há como fugir disso”, ponderou ontem.

Uma concentração como essa pode prejudicar o consumidor? “Para isso existe a regulação do Cade.”