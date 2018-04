Durante a reunião do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Social, Guido Mantega comemorou o fato de a rentabilidade, no ano, dos três tops bancos brasileiros – Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco – ter sido maior do que a dos bancos americanos.

Trata-se do mesmo ministro que, sempre que pode, critica a lucratividade elevada dos bancos, principalmente a dos privados.