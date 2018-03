Teatro Cultura Artística terá expansão

Gilberto Kassab bateu o martelo. Confirmou, anteontem à noite, durante evento na sala Cultura Artística Itaim, que o novo teatro da Nestor Pestana poderá utilizar parte da área ocupada hoje por um grande estacionamento na Praça Roosevelt. Uma vez reconstruído, o espaço passará a funcionar não apenas como sala de espetáculos mas, também, como centro cultural com atividades, aulas e workshops.

Os convidados da inauguração oficial da sala do Itaim, onde passam a funcionar as atividades da Sociedade de Cultura Artística, assistiram à apresentação da campanha criada pela agência Talent – com depoimentos de Antonio Fagundes, José Mindlin e Monica Salmaso, entre outros. O objetivo é arrecadar mais fundos para a obra. Metade dos R$ 75 milhões necessários já foi obtida. Parte está sendo utilizada para restaurar o painel da fachada, de Di Cavalcanti, marca registrada da construção.

A expectativa, anunciada no evento, é que o novo teatro fique pronto em 2112. Exatamente quando a SCA completará 100 anos.