O novo longa a ser dirigido por Selton Mello, Filme de Estrada, vai sair do papel. Ganhou o edital do Fundo Setorial do Audiovisual e leva R$ 800 mil para casa.

