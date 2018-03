Marina Silva terá que promover uma reforma no PV se quiser contar com o apoio dos ambientalistas em 2010. Quem avisa é Mário Mantovani, dirigente do SOS Mata Atlântica. “O movimento precisa voltar a confiar no Partido Verde”, diz.

Mantovani afirma, porém, que a candidatura vai unir os ambientalistas, que estão hoje “numa bola dividida”.