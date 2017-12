Serra ficou sem graça com elogio de Arnold Schwarzenegger, anteontem, em Copenhague. “You’re looking good!”, experimentou o Exterminador. “Not as good as you”, respondeu o governador. Sem muita convicção.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.