Decidido: 2010 será o Ano Adoniran Barbosa. Para o centenário do compositor, as secretarias da Cultura, dos Esportes e a SP Turis estão montando programa com mais de 100 eventos.

