Aloizio Mercadante, em tour pela Europa, ficou de almoçar com Boni no restaurante do hotel George V, em Paris. Nada, nada de pré-sal no cardápio…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.