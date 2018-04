Roliúde carioca

Nem só de filmes vive o Festival Internacional de Cinema do Rio. Nas conversas entre produtores durante o fim de semana, começou a tomar forma uma espécie de Hollywood tupiniquim – a Rio Film Commission. Objetivo? Atrair para a cidade mais produções importantes e profissionalizar filmagens ali realizadas.

Reunidos em paralelo à programação, eles até já escolheram um diretor – o americano Steve Solot, ex-Motion Picture Association. Impulsionado pelo fundo Rio Global, o grupo delineia algumas metas. Uma delas, planejar um pólo audiovisual na zona portuária. Outra, adotar o cash rebate, sistema que permite devolver aos estrangeiros 5% do que for investido no Rio.

Querem Sergio Cabral e Eduardo Paes comandando o grupo que, no começo de 2010, vai oferecer a Cidade Maravilhosa em Los Angeles.

Três produções internacionais estão no balaio. Chasing Bohemia, de Stephen Hopkins; Rio Eu te Amo, com vários diretores; e o filme de Woody Allen em 2011.