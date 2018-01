Vai haver maior controle na entrada de capitais? Entre o diz-que-diz, com Lula dizendo que não e a Fazenda insinuando que sim – BC mudo -, os mercados brasileiros não estavam tão nervosos ontem.

É que souberam que, no comando desses estudos, estaria Emílio Garófalo, funcionário do BC e um dos técnicos que mais entendem de câmbio no Brasil. Os estrangeiros, por sua vez, prefiriram zerar posições cambiais e sair.