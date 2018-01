Responsabilidade social

Será hoje a 4ª etapa do Circuito Caixa de Corridas Populares. Na Zona Oeste de SP, onde a Esporte Solidário, de Mario Andrade Silva, atua em projeto sócio-esportivo.

Marina Nassar realiza amanhã coquetel de lançamento da Eventando, com trabalhos de alunos da Florescer.

A Melhoramentos promove recital de música sacra, em benefício da Fundação Dorina Nowill para cegos. Quarta, no Espaço Sociocultural.

Sob direção criativa de Danielle Jensen, da Maria Bonita, costureiras da ONG Ofício da Moda produziram sacolas e peças que estarão à venda nas lojas da estilista. A renda vai para instituições beneficentes.

A Lola & Maria começa a vender produtos de ONGs da Favela da Rocinha, do Rio.

Depoimentos escritos de Lazaro Ramos e Mauricio de Sousa, entre outros, abrem na quarta a exposição A Importância da Alfabetização na Minha Vida. Por Unicef e Montblanc.

As Obras Assistenciais Dona Filhinha dão chá beneficente. Quarta, no Rosa Rosarum.

Alunos do Guri Santa Marcelina estarão no programa Corpo a Corpo da São Paulo Cia. de Dança. Quinta, no Teatro Sergio Cardoso.

Foram inauguradas, em Osasco, salas de leitura patrocinadas pelo Banco Modal.

Parte do projeto Leitura para Todos, do Instituto Oldemburg de Desenvolvimento.

O WTorre Nações Unidas pode comemorar. Conquistou a certificação LEED®, concedida pelo United States Green Building Council.

Crianças poderão participar até dia 18, no Center Norte, do Reciclar é Brincadeira.