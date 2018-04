A Cemig não conseguiu entrar em São Paulo por meio da Cesp. Mas tenta entrar no Rio pela Light.

Negocia com o Pactual/UBS e com a Andrade Gutierrez suas participações por R$ 700 milhões cada. Se comprar ambas, terá 50% da empresa. A ex-estatal pode virar estatal de novo? Pelas atuais regras do acordo de acionistas…não.