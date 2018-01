Fausto De Sanctis estava com passagem para embarcar do Santos Dumont no Rio, sábado, rumo a São Paulo. Horário? Meio-dia.

Com as chuvas e atrasos, chegou à uma hora da manhã em Guarulhos, sem mala. Dá para imaginar a Copa de 2014 se o governo Lula não se concentar na reestruturação dos aeroportos?