Um das obras mais esperadas de São Paulo vai erguer-se no último terreno vazio da Av. Faria Lima.

Pelo que conta Marc Rubin, do escritório Botti Rubin, o projeto que está sendo desenvolvido vai ocupar uma quadra inteira de 19 mil m2. Será o endereço do edifício corporativo Brookfield Malzoni, com nada menos 174 mil m2. “Haverá andares de até 5 mil m2”, conta o arquiteto.