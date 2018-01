Bastou o INPI negar o registro do antirretroviral Tenofovir para o preço despencar. A compra feita pelo Ministério da Saúde, semana passada, de 30 milhões de comprimidos, saiu por US$ 1,75 cada unidade. Na compra anterior, antes da negação da patente, o preço foi de US$ 2,54. Economia calculada para o SUS: R$ 42,5 milhões.

