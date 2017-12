Já pressentindo o caos, a Infraero monta mega operação para o fim de ano. Equipes cronometraram o tempo de todos os procedimentos – do tempo na fila do passaporte ao raio-X – para identificar gargalos. E agentes estão sendo contratados para circular usando coletes com a inscrição “Posso ajudar?” em inglês e português.

As folgas dos funcionários serão adiadas e 120 novos ônibus começam a circular.