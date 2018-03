O ouvido afiado dos índios, mais a iniciativa dos passageiros de rapidamente soltar o localizador de emergência – ELT – foram cruciais para salvar as nove vidas do C-98 Caravan que caiu quinta passada, em um rio no Amazonas.

Captado por um satélite, o sinal do ELT foi repassado ao Salvaero. Juntando todas as informações, a FAB precisou o local da queda.