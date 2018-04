Nem bem Michael Jackson foi para a Terra do Nunca e sua irmã Latoya fechou, com grupo de empresários brasileiros, a inclusão do País na montagem de tributo ao Rei-Pop. Quando? Novembro.

Ela fará giro pelo mundo acompanhada de músicos do Earth, Wind and Fire, mais bailarinos contratados pela turnê de Michael que não aconteceu. Latoya trará, ainda, um sósia do irmão. Fala-se que, além da semelhança incrível, o moço dança e canta…