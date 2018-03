Esta, a plateia de Paulínia não esperava. No concerto ao ar livre sábado, além dos três bis, Zubin Mehta fechou a apresentação em grande estilo: tocou Tico Tico no Fubá.

Marcos Totoli assumiu o Rotary Clube de São Paulo, onde vai administrar US$ 90 milhões em bolsas educacionais internacionais.

Com exposição de fotos inéditas de Ruth Cardoso, Margarida Cintra Gordinho lança hoje seu Livro de Ruth. Na LivrariaCultura do Conjunto Nacional.

Camila Yahn, do Pense Moda, assina a curadoria do projeto In an Absolut World. Com desfile de jovens estilistas. Hoje, no Espaço Cartel 011.

Regininha Waib recebe hoje as patronesses da 5º edição do Les Chefs et Décors. Na Cristallo do Terraço Daslu.

Bia Lessa é a cenógrafa escolhida para o festival Back2Black, em outubro, no Rio. A ideia é recriar o ambiente de uma pequena África.

Beber fortalece os ossos das mulheres. Mas só vale se for… cerveja. Quem garante é a revista científica Nutrition, que publicou pesquisa com 1.700 moças beberronas.