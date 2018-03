Pela 1ª vez no Brasil, será montada La Musica, peça escrita por Marguerite Duras. Estrelada por Xuxa Lopes, estreia dia 11 no Tucarena.

Ricardo Espírito Santo, do BES do Brasil, é quem apoia a exposição de Leda Catunda. Hoje na Pinacoteca.

O cônsul britânico Martin Raven recebe, dia 22, para chá beneficente. Com direito a leilão em prol da Biblioteca Acer.

Antes da sua apresentação no Via Funchal, em setembro, os americanos do Beiruth vão conhecer a Bahia.

Quem quiser ouvir Roberto Duailibi em palestra, segunda, na Faap, vai ter que levar 2 quilos de alimentos não-perecíveis.

Ciro Lilla recebe, segunda, no Hyatt, 30 produtores para o Tour Mistral. Em seguida, a caravana segue para mais 4 capitais.

Correção: a última sessão que Dilma fará no Sírio-Libanês segunda é de radioterapia e não quimioterapia.

Cada um salva as florestas como bem entende. A Ong norueguesa Fuckforforest aposta na venda de produtos eróticos.