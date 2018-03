Por meio de Luisa Strina, a Associação Brasileira de Arte Contemporânea distribuiu, ontem, manifesto em favor da permanência de Heitor Martins. Novo presidente da Bienal.

Madonna tomou gosto pelos brasileiros. Escalou os DJs Gustavo Rosenthal e Felipe Lozinsky, para assinarem o remix de Celebration. Na coletânea que lança em setembro.

Depois de Di Cavalcanti e Pietro Maria Bardi, Regina Silveira levou para casa o prêmio Bunge de Artes deste ano.

Pela primeira vez, a Abest lança caderno de tendências feito só por estilistas brasileiros.

Com proposta de cuidar de todas as etapas de projeto de comunicação, Alessandra Ferreira, Cristina Magalhães, Fátima Temer e Silvia Schiavon acabam de criar a Di#erente Time de Ideias. Já com clientes como Eletropaulo.

A israelense Rina Zin é nova integrante do time da Esencial, de Maria Helena Cabral.

Alberto Renault lança hoje o seu terceiro romance, Sr. R. Na livraria Travessa de Ipanema.

Ary Oswaldo Mattos Filho, da GVlaw, reúne sexta Nelson Eizirik e Roberto Quiroga, entre outros, para debater desafios do ensino jurídico.

Comentário entreouvido nos corredores do Senado: “Se Collor falar difícil assim comigo, respondo na língua do… P”.