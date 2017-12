Em tempos de economia apertada, Carla Bruni trocou seu tradicional figurino Dior e surgiu em programa de TV francesa usando um casaqueto Gap… Kids. Assinado por Stella McCartney, que fique claro.

Totalmente repaginado e com ares cinematográficos, será reaberto, segunda, o cofre que abriga a ourivesaria do Museu de Arte Sacra. Com a bênção de Dom Odilo Scherer.

E o Open Web Awards vai para… Ivete Sangalo. A baiana acaba de receber a “honraria” como Blogueira do Ano. Seus mais de 500 mil seguidores comemoram o prêmio.

Praia garantida para a turma da moda durante o Fashion Rio. Os desfiles só vão começar após as 5 da tarde. Com exceção do paulista Walter Rodrigues, que abre a temporada ao meio-dia da sexta, dia 8.

Lenny Niemeyer não dará sua tradicional festa de réveillon, no Rio. Foi convencida por Henrique Pinto a pular as sete ondas em Angra.

Edna Lopes foi a única quadrinhista mulher com trabalho publicado no livro Illustration Now, da Taschen. Quem ficou orgulhoso com a notícia foi Ed Motta, o marido da moça.

Os poucos que já viram o bebê de Gisele Bündchen – ainda sem nome – garantem que ele é a cara do pai, Tom Brady. Problema? Nenhum.