Por conta das seis indicações que recebeu ao Globo de Ouro anteontem, a Paramount antecipou para janeiro a estreia, no Brasil, de Amor sem Escalas.

Rubem Duailibi lança hoje o livro Arqueologia Mecânica. Na Cultura do Conjunto Nacional.

Também hoje, Daniel Balaban faz noite de autógrafos de seu Operação Pão de Queijo. Na Cultura do Villa-Lobos.

Aviso: somente 250 pessoas poderão passar a virada no mirante da Jacaré do Brasil Casas, em Trancoso, com direito a queima de fogos da Igreja do Quadrado. E lua cheia, talvez.

FHC e André Franco Montoro Filho lançam hoje, no Instituto Tomie Ohtake, o livro Cultura das Transgressões: Visões do Presente.

Atenção, vozes de veludo. Continua aberta a vaga deixada por Lombardi no SBT.

Em Londres, o quente é apostar, em grandes casas como Ladbrokes e William Hill, se vai nevar no dia 25. Mas só pagam… se nevar o dia inteiro.