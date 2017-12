Coisas de atleta? Na mesma noite, quinta, Maria Sharapova foi vista jantando duas vezes: no Fasano e no Rodeio. Queima todas calorias na partida hoje contra Gisela Dulko. Na Fazenda Boa Vista.

Depois de Machado de Assis, Gustavo Franco se debruça sobre Shakespeare. Lança, segunda, Shakespeare e a Economia. Na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

Também na segunda, Cristiana Lembo autografa seu A Última Lágrima. Na outra Livraria da Vila, a da Lorena.

Gil Mello abre, segunda, exposição de aquarelas. Na Mercearia São Roque.

Com adesão de Gilberto Gil e AfroReggae, a Marcha Mundial pela Paz e não Violência passa pelo Rio dia 19. Lula, convidado, ainda não deu resposta.

Mais de 50 artistas se juntam hoje na mostra Recicle-se. Parte da 11ª edição da Coletiva de Todas as Artes. No Galpão OAF.

A trajetória do bossa-nova Ronaldo Bôscoli ganha documentário. De seu filho, Bernardo.

Carol Trentini está no Rio posando para a revista francesa Numéro. Uma coisa assim, tipo cartão-postal

Ronaldo parte para Europa, terça. Ao lado da mulher Bia Antony e da filha Maria Sophia. Mas voltam para o Natal, no Rio.

Madonna não esperava por essa: Jesus Pinto da Luz de cueca se rolando nas areias de Copacabana. A cena insólita faz parte da campanha da Mash que irá engordar um pouco mais o cofre do moço. O ensaio, segunda, em tempo real com notas no Twitter e fotos no Facebook.