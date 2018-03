Fundação Carlos Drummond de Andrade, prefeitura de Itabira e Vale lançam hoje projeto de revitalização do Museu de Território Caminhos Drummondianos. Que conta a história da cidade do poeta.

A filha do escritor uruguaio Juan Carlos Onetti, Litty, desembarca em São Paulo amanhã. Convidada para discutir a obra de seu pai, no Instituto Cervantes.

Arnaldo Pappalardo está ensinando fotografia para as meninas da Fundação Stickel.

Apostando nos possíveis 15 minutos de fama, mais de 50 mil participantes já se inscreveram para a próxima edição de Big Brother, em janeiro.

Dib Carneiro, do Caderno 2, e Déborah Bresser, da Revista JT, vão mediar mesa-redonda sobre jornalismo de moda. Hoje, na Cultura do Market Place.

Considerado um dos grandes representantes da arte contemporânea portuguesa, José Pedro Croft chega a São Paulo para exposição em dose dupla. Amanhã na Marilia Razuk e sábado, na Pinacoteca.

Filas de moças fumantes em trajes íntimos se formaram nas calçadas junto às boates do centro no fim de semana. Para evitar que fiquem gripadas, os donos de casas noturnas prometeram providenciar roupões para as gurias.