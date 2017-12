Roberto Muylaert, da Associação Nacional dos Editores de Revistas, conversa quinta com Juca Ferreira. Quer as revistas no Vale-Cultura.

A Mistral, de Ciro Lilla, passa a representar os copos Riedel no Brasil.

A UW-Casa das Cuecas acaba de fechar parceria com a americana… Jockey.

Tony Ramos e Marcello Antony foram escalados como mestres-de-cerimônias do Prêmio Craque Brasileirão. Segunda, no Vivo Rio.

A Editora Sextante conseguiu vender 100 mil exemplares de O Símbolo Perdido, novo livro de Dan Brown. Em… 15 dias.

Eduardo Gaz busca especialização. Viaja para participar do Luxury Travel Market

Com investimento de R$ 8 milhões, Chieko Aoki e Thabata Yamauchi lançam, em março, o Blue Tree Capcana.

Aos nove meses, Gisele Bündchen continua em sua meta de só saber o sexo do bebê na hora do parto. Tom Brady, o pai, guarda o segredo.

Sabe-se lá porque Bruno Gagliasso e Paulo Maluf andam se estranhando via Twitter. Terão algo em comum?