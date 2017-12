Ao querer dar uma preciosidade histórica, a coluna publicou ontem um “pós-furo”. Como assim? O Estadão, em 1993, publicou em primeira mão, o telegrama de Olga Benário, em reportagem Os Arquivos de Moscou, de autoria de William Waack. Que ganhou o Prêmio Esso por ela. Portanto, não é novidade o que o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil vai trazer.

Chico Ferreira e Gil Carvalhosa Leite inauguram hoje o Restô Le Jazz. Brasserie boêmia, na Rua dos Pinheiros.

O The Wailers, que teve como fundadores Bob Marley e Peter Tosh, volta ao Brasil em janeiro. Para se apresentarem na Via Funchal, dia 27.

O Balé da Cidade estreia Coisas que Nos Ajudam a Viver, com coreografia de Susana Yamauchi e iluminação de Sergio Funari. Fim de semana, no Sesc Pinheiros.

A Reebok leva às suas academias a aula radical Jukari Fit to Fly. As aulas serão ministradas por professoras treinadas pela trupe do Cirque du Soleil.

O documentário sobre Michael Jackson, This Is It, vai ser lançado em DVD. Mas só depois do Natal.

Anda educado, Lula. Ontem evocou a presença do presidente da Ucrânia, Victor Yushchenko, para não responder a pergunta sobre o Panetonegate. ” Perguntar uma coisinha que o presidente da Ucrânia nem sabe o que é que é…”.