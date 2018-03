O grupo francês Plasticiens Volants precisou de 14 caixas para transportar 1.700 kg dos seus tradicionais bonecos infláveis. O espetáculo, hoje e amanhã, no Anhangabaú, tem parceria com osgemeos.

Mario Sergio Andrade Silva autografa, hoje, seu livro Corra. Na Livraria da Vila da Fradique Coutinho.

O livro Trinta Anos de Moda no Brasil será lançado e debatido hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Ana Carolina estreia amanhã no Credicard Hall. Com direção de Bia Lessa e cenário inspirado na Nouvelle Vague.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora franco-israelita Yael Naim apresenta-se hoje e amanhã no Sesc Pinheiros.

Com direção de Caio de Andrade, a peça O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion, reestreia amanhã, no Sérgio Cardoso.

Ruy Castro mostra gravações históricas no curso Chega de Saudade – a História da Bossa Nova. A partir de segunda, no Centro Cultural b_arco.

Saci e Zé Carioca disputam vaga de mascote para a Copa do Mundo do Brasil – não apenas do Rio de Janeiro.

A propósito: a torcida do Saci amplia sua cruzada e quer Iara, rainha das águas, como símbolo das Olimpíadas do Rio. Seria a primeira “mascota” da história dos Jogos.